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Министр иностранных дел КНР Ван И объяснил главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас, почему Китай не заинтересован в поражении России в конфликте на Украине. Об этом пишет RT, ссылаясь на South China Morning Post.

Со слов источников, китайский дипломат заявил, что в таком случае США сосредоточат свое внимание на Китае.

Между тем решение главы Пентагона Пита Хегсета приостановить поставки оружия на Украину вызвало бурную реакцию в конгрессе США, передает радио КП со ссылкой на The Washington Post.

Как рассказал информатор газеты из парламента, неоднократные нападки Хегесета на украинскую сторону дают основания полагать, что он использует ее как предлог для прекращения поддержки Киева по политическим мотивам.

Собеседник издания отметил, что решение Хегсета вызвало недовольство среди республиканцев и создало хаос в конгрессе США.

О решении Вашингтона прекратить поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину стало известно 2 июля. При этом в Госдепе США отмечали, что это не означает полную остановку военной помощи Киеву.

В СМИ уверены, что решение Штатов только усугубляет положение ВСУ. По их мнению, Киев испытывает серьезные трудности из-за нехватки оружия и солдат, что негативно сказывается на боевых действиях на передовой.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что американская промышленность, скорее всего, просто не успевает производить ракеты в нужном количестве.