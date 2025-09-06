Форма поиска по сайту

06 сентября, 10:01

Политика

Песков заявил, что подавляющее большинство стран не хочет однополярного мира

Фото: kremlin.ru

Россия убеждена, что подавляющее большинство стран не желает однополярного мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

По его словам, страны хотят ориентироваться только на принципы ООН.

"Потому что это то, что у нас есть общее и осязаемое. Сможем ли мы что-то лучшее выработать, пока мы не знаем. В этом уверенным, к сожалению, быть нельзя", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как подчеркнул Песков, на фоне этих образований появляются инициативы, которые разделяют страны Глобального Юга и КНР.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал многополярный мир в будущем. Его контуры уже сложились, указал он. Однако, по словам президента, речи о появлении новых гегемонов не идет.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, формированию многополярного мира пытаются помешать страны Запада. Он уточнил, что они пытаются удержать свое доминирование и прибегают для этого к прямому шантажу, санкциям и давлению.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал путем в бездну попытки многих лидеров Запада кроить геополитическую карту мира. Он также указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории.

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

властьполитика

