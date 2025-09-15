Глава Генассамблеи Бербок допустила отправку миротворцев ООН на Украину

Фото: ТАСС/AP/Seth Wenig

Председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок не исключила, что после окончания мирных переговоров по Украине на территорию этой страны могут отправить миротворческую миссию под эгидой организации. Об этом политик сообщила в интервью Bild.

По ее словам, всем заинтересованным сторонам следует обеспечить по максимуму выполнение потенциального соглашения о мирном урегулировании. В свою очередь, миротворческая деятельность ООН будет необходимой для обеспечения прочного мира, добавила Бербок.

Россия согласна выполнить договоренности с США по Украине, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, завершение конфликта на Украине зависит от стран Европы и самого украинского президента Владимира Зеленского.

В свою очередь, глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. По ее мнению, есть два варианта развития событий – реалистичный и пессимистичный.

Согласно первой версии, напряженность подойдет к концу через некоторое время. Второй сценарий предполагает уступки территорий со стороны Украины.