Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России

Фото: 123RF/americanspirit

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные санкции" в отношении России при одном условии. Его он озвучил в социальной сети Truth Social.

В частности, для того, чтобы ввести ограничения против РФ, страны НАТО должны начать делать то же самое. Кроме того, им необходимо прекратить закупку российской нефти.

Помимо этого, Трамп потребовал, чтобы страны НАТО ввели пошлины на китайскую продукцию в размере 50–100%. Они будут отменены после завершения украинского конфликта, уточнил глава Белого дома. По его словам, эта мера сыграет большую роль в прекращении боевых действий между РФ и Украиной.

Ранее СМИ сообщили, что американские власти могут предложить "Большой семерке" (G7) ввести санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю. Кроме того, они могут запретить страхование морских перевозок.

Также в документе, в котором якобы содержатся предложения американцев по антироссийским санкциям, фигурируют ограничения в отношении "Роснефти". Помимо этого, США потребуют от союзников ввести санкции против юрлиц, поддерживающих военную индустрию РФ, российских банков.

