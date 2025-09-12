Трамп допустил введение "жестких санкций" против российских банков

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает введение "жестких санкций" в отношении России. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Это будет очень сильный удар санкциями в отношении банков, а также это будет связано с нефтью и пошлинами", – подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что смог урегулировать уже семь вооруженных конфликтов, и признался, что ошибочно считал, что с конфликтом на Украине будет "проще всего". Кроме того, Трамп сообщил, что его терпение в отношении Владимира Путина "очень быстро истекает".

Ранее в СМИ появилась информация, что лидерам европейских стран удалось убедить Трампа в том, что Россию якобы "нужно заставить" начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Один из собеседников журналистов отметил, что Европа находится в ожидании горячих дискуссий с американцами относительно того, как "на самом деле нанести удар" по России.

