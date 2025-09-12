Песков предостерег от "розовых очков" в урегулировании конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть молниеносными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, находится ли переговорный процесс в тупике после саммита на Аляске.

"Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты", – подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп сначала говорил о возможности быстрого урегулирования, однако понял, что для этого необходимо больше времени.

По словам Пескова, в настоящий момент можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Однако каналы общения между странами есть, и переговорщики имеют возможность по ним общаться.

Кроме того, Россия сохраняет готовность к урегулированию конфликта, в отличие от стран Европы.

"Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают, – это действительно так. Это ни для кого не секрет", – заключил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Песков отметил, что лидеры зарубежных стран, с которыми Владимир Путин поддерживает контакт, положительно оценивают его взаимодействие с Трампом. Они также поддерживают усилия, которые предпринимаются по поискам мирного разрешения конфликта на Украине.

