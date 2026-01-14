Форма поиска по сайту

14 января, 12:07

Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину без одежды в детском саду на северо-востоке Москвы

Фото: 77.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

По данным ведомства, ночью сторож учреждения услышал шум на верхнем этаже и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил в здании 39-летнего мужчину без верхней одежды.

Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон строения при помощи лестницы, планируя переночевать в здании. Также мужчина утверждал, что скрывался от неизвестных лиц.

Нарушитель самостоятельно сдался росгвардейцам, не сопротивляясь. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь, директор школы № 1537 Оксана Соболева рассказала, что инцидент в детском саду произошел 21 декабря. По ее словам, мужчина был в алкогольном опьянении. В момент, когда он проник на территорию учреждения, детей и педагогов в здании не было.

Соболева подтвердила, что нарушителя обнаружила охрана и вызвала правоохранителей, после чего произошло задержание. Она добавила, что материальный ущерб не был нанесен.

Ранее полиция Омска задержала мужчину, который в женской одежде и парике был замечен при попытке взлома квартир в жилом доме. Соответствующая видеозапись распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, что он сперва прихорашивается в лифте, а затем пытается вскрыть замки.

происшествия

