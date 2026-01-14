14 января, 12:07Происшествия
Росгвардейцы задержали мужчину без одежды в детском саду на северо-востоке Москвы
Фото: 77.rosguard.gov.ru
Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.
По данным ведомства, ночью сторож учреждения услышал шум на верхнем этаже и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил в здании 39-летнего мужчину без верхней одежды.
Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон строения при помощи лестницы, планируя переночевать в здании. Также мужчина утверждал, что скрывался от неизвестных лиц.
Нарушитель самостоятельно сдался росгвардейцам, не сопротивляясь. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В свою очередь, директор школы № 1537 Оксана Соболева рассказала, что инцидент в детском саду произошел 21 декабря. По ее словам, мужчина был в алкогольном опьянении. В момент, когда он проник на территорию учреждения, детей и педагогов в здании не было.
Соболева подтвердила, что нарушителя обнаружила охрана и вызвала правоохранителей, после чего произошло задержание. Она добавила, что материальный ущерб не был нанесен.
