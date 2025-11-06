Двое мужчин задержаны за проникновение в тоннель столичного метро

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали двух мужчин, которые пробрались в тоннель столичного метро на станции "Марксистская" Калининской линии. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пассажиры спустились на пути и зашли в тоннель. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене.

По словам Волк, нарушителей уже доставили в отдел. При личном досмотре у них изъяли рюкзаки, в которых находились домкрат, два фотоаппарата, набор отверток и болгарка.

Как рассказали задержанные, они спустились в технологическую зону метро, чтобы сделать снимки для публикации в тематических каналах. В отношении мужчин составлены административные протоколы.

Ранее в столице задержали 23-летнего жителя Химок за прыжок с вагона метро в Москву-реку. Судя по записям с камер видеонаблюдения, молодой человек залез на крышу одного из вагонов на станции "Технопарк" Замоскворецкой линии и поехал в сторону "Коломенской".

Когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, мужчина прыгнул в реку, после чего самостоятельно выбрался на берег. В отношении него составили административные протоколы, а суд арестовал его на 8 суток.