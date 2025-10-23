Полиция Омска задержала мужчину, пытавшегося взломать квартиры в женской одежде

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

Полиция Омска установила личность мужчины, который в женской одежде и парике был замечен при попытке взлома квартир в жилом доме, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Видеозапись с этим мужчиной ранее появилась в социальных сетях. На кадрах, снятых в подъезде дома на улице Масленникова, видно, как мужчина в рыжем парике и женской одежде сначала прихорашивается в лифте, а затем пытается вскрыть замки на чужих квартирах. По словам очевидцев, этого человека уже видели в светлом парике и с ножом.

Полицейские организовали проверку и вскоре установили личность гражданина. Им оказался омич 1978 года рождения, который был доставлен в отдел полиции. Там он пояснил, что был нетрезв и по ошибке зашел в чужой дом, похожий на свой.

"В подъезде его внимание привлек цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушел домой", – сообщили в пресс-службе.

Женскую одежду на себе задержанный также объяснил состоянием алкогольного опьянения. С ним провели профилактическую беседу, проверка по данному факту продолжается.

