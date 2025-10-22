Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 16:05

Происшествия

Омские полицейские начали проверку после видео с мужчиной в парике и женской одежде

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Омская полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина в парике и в женской одежде пытался взломать чужие замки в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба местного УМВД.

Уточняется, что инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Масленникова. Кроме того, мужчина сломал камеру видеонаблюдения. По информации автора размещенных кадров, ранее подозрительного гражданина видели в светлом парике и с ножом.

Ранее в Москве полицейские задержали 24-летнего мужчину за кражу дорогого телефона. Инцидент произошел в одном из отделений банка на улице Барклая, где 18-летний юноша оставил коробку с новым смартфоном стоимостью 100 тысяч рублей у банкомата.

Злоумышленник, находившийся у соседнего аппарата, украл устройство и впоследствии продал его, а деньгами распорядился по своему усмотрению. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Вору предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика