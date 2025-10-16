Мужчина в Белгородской области избил девушку стулом за отказ познакомиться

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина избил девушку стулом за отказ познакомиться, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел в кафе, где гость проводил время, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он захотел "скрасить вечер" в компании двух девушек и подставил стул к их столику. Однако 27-летняя посетительница заведения знакомиться не захотела и убрала стул в сторону, из-за чего мужчина чуть не упал.

Возмутившись, он схватил стул и ударил девушку по голове. Врачи диагностировали у пострадавшей серьезную травму.

На злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Ранее росгвардейцы задержали 25-летнего мужчину, который преследовал студентку московского университета. Он оказался ее бывшим возлюбленным. Отмечается, что задержанный более года пытался настойчиво вернуть внимание девушки, несмотря на ее неоднократные жалобы в полицию.

