14 января, 12:23

Белый дом назвал уместным неприличный жест Трампа, адресованный рабочему завода Ford

Белый дом считает уместным, что президент США Дональд Трамп показал средний палец рабочему во время своего визита на завод Ford в Дирборне, штат Мичиган. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее в Сети появилось любительское видео, на котором неизвестный кричит фразу "защитник педофилов" в адрес американского лидера. Затем Трамп ругается в его сторону и показывает человеку неприличный жест.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чу подтвердил подлинность видео и назвал реакцию президента Штатов уместной и однозначной. По словам представителя Белого дома, неизвестный сотрудник оскорблял Трампа.

Позже работник завода Ти Джей Сабула сказал, что именно он выкрикивал ругательства президенту США. Его временно отстранили от работы до завершения проверки. Сабула подчеркнул, что действовал осознанно и не жалеет о произошедшем.

Критика работника в адрес Трампа связана со скандалом из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист был арестован в 2019 году по подозрению в торговле людьми для их сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно, что он покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

Уже в 2025 году Трамп объявил, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных материалов по делу финансиста. После этого критика в адрес президента США усилилась, так как некоторые заподозрили Минюст США в том, что министерство якобы скрывает имя Трампа в документах по делу Эпштейна. Само американское ведомство опровергло такие обвинения.

