Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 12:51

Политика

В Коста-Рике заявили о сорванном покушении на президента Родриго Чавеса

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Управление разведки и безопасности Коста-Рики раскрыло планировавшееся покушение на президента страны Родриго Чавеса перед выборами.

Личность подозреваемой уже установлена. Глава ведомства Хорхе Торрес Кастильо уточнил, что эта женщина очень активна в социальных сетях.

"Сегодня я здесь, чтобы подать заявление о возбуждении уголовного дела на основании информации, полученной от конфиденциального источника об угрозе жизни президента республики", – рассказал Кастильо телеканалу Repretel.

По данным ведомства, женщина, предположительно, связалась как минимум с двумя людьми для организации преступления. Сама подозреваемая заявляет о своей невиновности.

Выборы президента в Коста-Рике запланированы на 1 февраля. Срок полномочий Чавеса заканчивается 8 мая.

В ноябре 2025 года мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит при вооруженном нападении. Трагедия произошла на городской площади накануне вечером на праздновании Дня мертвых. Мансо выступил с речью, после чего раздалось около пяти выстрелов.

По обвинению в нападении были задержаны два человека, еще один нападавший убит.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика