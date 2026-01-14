В Коста-Рике заявили о сорванном покушении на президента Родриго Чавеса

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Управление разведки и безопасности Коста-Рики раскрыло планировавшееся покушение на президента страны Родриго Чавеса перед выборами.

Личность подозреваемой уже установлена. Глава ведомства Хорхе Торрес Кастильо уточнил, что эта женщина очень активна в социальных сетях.

"Сегодня я здесь, чтобы подать заявление о возбуждении уголовного дела на основании информации, полученной от конфиденциального источника об угрозе жизни президента республики", – рассказал Кастильо телеканалу Repretel.

По данным ведомства, женщина, предположительно, связалась как минимум с двумя людьми для организации преступления. Сама подозреваемая заявляет о своей невиновности.

Выборы президента в Коста-Рике запланированы на 1 февраля. Срок полномочий Чавеса заканчивается 8 мая.

В ноябре 2025 года мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит при вооруженном нападении. Трагедия произошла на городской площади накануне вечером на праздновании Дня мертвых. Мансо выступил с речью, после чего раздалось около пяти выстрелов.

По обвинению в нападении были задержаны два человека, еще один нападавший убит.