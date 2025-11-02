В Мексике убит мэр города Уруапан Карлос Мансо

Фото: depositphotos/kmiragaya

Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит при вооруженном нападении. Об этом сообщает El País со ссылкой на губернатора штата Мичоакан Альфредо Рамиреса Бедойа.

По данным издания, трагедия произошла на городской площади накануне вечером на праздновании Дня мертвых. Мансо выступил с речью, после чего раздалось около пяти выстрелов. От полученных травм он скончался в больнице.

По обвинению в нападении были задержаны два человека, еще один нападавший убит.

Издание The New York Times указало, что Мансо критиковал подход президента страны Клаудии Шейнбаум к борьбе с организованной преступностью. Еl País добавило, что особое внимание он обращал на борьбу с одним из картелей.

Ранее в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло в ходе митинга. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения.

