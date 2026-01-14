Столичные спасатели отреагировали на происшествие на улице Фадеева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спасатели отреагировали на инцидент на улице Фадеева в центре столицы, где остановился лифт в нежилом здании. Об этом сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу.

"Поступило сообщение о происшествии на улице Фадеева. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди покинули лифт", – сообщили в ведомстве.

В ходе происшествия никто не пострадал, уточнили в столичном главке МЧС.

Ранее в Москве рабочий упал в шахту лифта. Инцидент произошел в нежилом здании на улице Прянишникова. Пострадавший был госпитализирован. Уполномоченные органы начали проверку после инцидента.