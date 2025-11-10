В Воронеже начали проверку после падения ребенка в шахту лифта

Видео: телеграм-канал Baza

Сотрудники прокуратуры и следователи проводят проверку по факту падения мальчика в шахту лифта в жилом доме в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба двух ведомств.

Инцидент произошел вечером в субботу, 8 ноября. Соответствующие кадры распространились в местных соцсетях и СМИ в понедельник, 10-го числа.

На видео заметно, как малыш подходит к закрытым дверям лифта и облокачивается на одну из створок. В результате их нижняя часть внезапно отклоняется внутрь, из-за чего мальчик падает вниз. Спасать малыша отправился мужчина, который спустя время передал ребенка женщине.

В прокуратуре уточнили, что малыш получил травмы. В связи с этим ведомство планирует дать оценку действиям ответственных лиц, которые должны были проверить исправность лифтового оборудования в доме.

Также будет организована проверка исполнения жилищного закона. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в прокуратуре.

В свою очередь, следователи посетили место происшествия, допросили жильцов дома и сотрудников управляющей компании. Помимо этого, они планируют истребовать и изучить необходимую документацию, а также провести мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства инцидента.

