Мэрия Махачкалы: многоэтажка, где упал лифт, не имеет разрешения на эксплуатацию

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Многоквартирный дом в Махачкале, в котором с 13-го этажа упал лифт, не имеет разрешения на эксплуатацию, заявили в пресс-службе администрации города.

В момент происшествия в лифте находились женщина с детьми и мужчина. Женщине понадобилась медицинская помощь, жизни и здоровью других пассажиров ничего не угрожает. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Администрации уточнила, что ранее дом не был принят на баланс городскими службами. Кроме того, он внесен в реестр "Акцент-Стройконтроль" за нарушение градостроительного законодательства, ФАУ "РосКапСтрой" не обследован и не рассмотрен правительственной комиссией.

В мэрии отметили, что в причинах аварии разбираются профильные службы, будет дана соответствующая оценка. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее в Астрахани лифт упал с высоты шестого этажа. В кабинете в это время находилась женщина со своим братом, ее муж, а также двое детей четырех и семи лет. Старший ребенок в результате ЧП получил ушиб ноги. Следователи организовали проверку по факту случившегося.