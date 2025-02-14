Лифт с девушкой упал в шахту на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Следователи начали проверку после падения лифта в здании на востоке Москвы. Как сообщается на сайте столичного главка СК России, в результате происшествия девушка, находившаяся в лифте, получила травмы.

Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, добавили в СУСК.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, инцидент произошел в здании на Электрозаводской улице. По словам собеседника агентства, лифт с девушкой рухнул в шахту с высоты пяти метров.

Ранее на юго-западе Москвы в результате инцидента с лифтом пострадала пенсионерка. Происшествие случилось в частном медицинском центре на улице Миклухо-Маклая. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

До этого рабочий пострадал из-за грузового лифта в центре Москвы. Во время спуска лифта рука рабочего зацепилась за кабину. Инцидент произошел на Пресненской набережной.