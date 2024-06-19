Один человек пострадал при обрушении лифтовой шахты в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Монтажник пострадал в результате обрушения шахты лифта во время проведения ремонтных работ в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел 19 июня на улице Земляной Вал. Следственный отдел по Басманному району организовал проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Нарушение требований охраны труда". Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства обрушения лифтовой шахты, уточнили в СК.

Ранее трое взрослых и один ребенок получили травмы в результате падения лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в одном из домов на Новгородской улице. Лифт, в котором находились 15 человек, рухнул в шахту. Скорую помощь вызвали двое пострадавших, один мужчина получил травму колена.

До этого стало известно, что женщина пострадала в Нижнем Тагиле после того, как ее зажало между кабиной лифта и дверным проемом. Около 30 минут она провисела вниз головой, пока жильцы не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции.