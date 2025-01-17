17 января, 16:56Происшествия
Пенсионерка пострадала из-за инцидента с лифтом на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал SHOT
На юго-западе Москвы в результате инцидента с лифтом пострадала пенсионерка. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает телеграм-канал столичного ведомства.
Инцидент произошел в частном медицинском центре на улице Миклухо-Маклая. Пострадавшей пенсионерке была оказана медицинская помощь.
"Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее аварийная остановка лифта с находящимися внутри людьми произошла в столичном районе Щукино. В лифте находились 11 пассажиров. Всех их выпустили через 24 минуты, медицинская помощь, как и помощь спасателей, никому не понадобилась.
До этого пять беременных пациенток застряли в лифте роддома городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Он остановился, когда женщины в сопровождении акушерки переводились из дородового отделения в родильный блок.