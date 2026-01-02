В России ужесточились правила обслуживания лифтов

Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов. Причиной стали обращения жителей новостроек, где люди вынуждены подниматься пешком из-за постоянных поломок, а иногда оказываются заблокированными в кабине.

С 1 сентября 2026 года ремонтировать и обслуживать лифты смогут только компании, внесенные в специальный государственный реестр. Они должны подтвердить наличие необходимого оборудования, запчастей и квалифицированных специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.