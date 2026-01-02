Форма поиска по сайту

02 января, 08:30

В России ужесточились правила обслуживания лифтов

Депутат Госдумы рассказал, как вернуть переплату за коммунальные услуги

Подразделения группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

В Совете Федерации предложили ввести экзамен для психологов

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

В России утвердили новый стандарт для тюбининговых горок

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах

Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов. Причиной стали обращения жителей новостроек, где люди вынуждены подниматься пешком из-за постоянных поломок, а иногда оказываются заблокированными в кабине.

С 1 сентября 2026 года ремонтировать и обслуживать лифты смогут только компании, внесенные в специальный государственный реестр. Они должны подтвердить наличие необходимого оборудования, запчастей и квалифицированных специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецМария Панкратова

