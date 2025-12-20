Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию в Гостином дворе

Накануне в Гостином дворе прошла итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Встреча, продолжавшаяся почти 4,5 часа, была посвящена подведению итогов года.

В ходе мероприятия глава государства подробно остановился на ключевых темах, включая ситуацию на фронте, мирный план по Украине, повышение НДС, жилищные вопросы и демографическую политику.

Вопрос президенту смогла задать и корреспондент телеканала Москва 24 Светлана Доброхотова. Первую прямую линию Путин провел еще в 2001 году. Тогда, как признался позже президент, сотрудники его аппарата отговаривали его от мероприятия в таком формате.

