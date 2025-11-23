"Новости дня": все лифты обновили в доме на Изумрудной улице в Москве

Жителям дома на Изумрудной улице в Москве стало комфортнее подниматься на свой этаж. В здании обновили все лифты. Теперь они быстрые, бесшумные и более просторные.

Новые лифты соответствуют всем нормам безопасности. Кабины останавливаются четко вровень с полом, что позволяет избежать падений и травм. Если лифт внезапно остановится, пассажир всегда может выйти на связь с диспетчером.

