Проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил симфоническую сказку "Дюймовочка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В концертном зале "Зарядье" 23 ноября будет представлена симфоническая сказка "Дюймовочка" с песочной анимацией, которая вошла в детскую афишу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что рассказчиком станет актриса Любовь Толкалина. А Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Максима Мохорева исполнит музыкальные произведения Феликса Мендельсона, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Ференца Листа, а также других мировых композиторов.

Толкалина отметила, что Дюймовочка – понятный и близкий для детей персонаж, так как она сама является маленькой девочкой в мире всего большого. По мнению актрисы, четырехлетний ребенок сможет идентифицировать себя с героиней.

Ранее сообщалось, что 29 ноября зал "Зарядье" представит программу, посвященную развитию жанра органной сюиты. Она пройдет в Большом зале, произведения исполнят главный органист и хранитель органа Лада Лабзина и волынщик Евгений Лапекин.

Прозвучит органная музыка от эпохи барокко до наших дней, а в конце слушатели смогут насладиться "Друидик-сюитой", которую написал композитор Ариэль Ганелин для шотландской волынки, уистлов и органа в пяти частях.

