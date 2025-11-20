Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 14:27

Культура

Проект "Зал "Зарядье" – детям" подготовил симфоническую сказку "Дюймовочка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В концертном зале "Зарядье" 23 ноября будет представлена симфоническая сказка "Дюймовочка" с песочной анимацией, которая вошла в детскую афишу. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Уточняется, что рассказчиком станет актриса Любовь Толкалина. А Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Максима Мохорева исполнит музыкальные произведения Феликса Мендельсона, Михаила Глинки, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Ференца Листа, а также других мировых композиторов.

Толкалина отметила, что Дюймовочка – понятный и близкий для детей персонаж, так как она сама является маленькой девочкой в мире всего большого. По мнению актрисы, четырехлетний ребенок сможет идентифицировать себя с героиней.

Ранее сообщалось, что 29 ноября зал "Зарядье" представит программу, посвященную развитию жанра органной сюиты. Она пройдет в Большом зале, произведения исполнят главный органист и хранитель органа Лада Лабзина и волынщик Евгений Лапекин.

Прозвучит органная музыка от эпохи барокко до наших дней, а в конце слушатели смогут насладиться "Друидик-сюитой", которую написал композитор Ариэль Ганелин для шотландской волынки, уистлов и органа в пяти частях.

Читайте также


культурагород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика