Зал "Зарядье" представит уникальную программу для любителей органной музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В концертном зале "Зарядье" 29 ноября пройдет программа, которая посвящена развитию жанра органной сюиты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Программа пройдет в Большом зале, ее представят главный органист и хранитель органа зала "Зарядье" Лада Лабзина и волынщик Евгений Лапекин.

"Прозвучит органная музыка от эпохи барокко до наших дней: сочинения Баха, французского композитора эпохи барокко Клерамбо и французского композитора и органиста плеяды 1920-х Дюрюфле, а также армянское песнопение "Амен" Экмоляна в сопровождении дудука", – отметили в пресс-службе.

В конце программы слушатели смогут насладиться "Друидик-сюитой", которую написал композитор Ариэль Ганелин для шотландской волынки, уистлов и органа в пяти частях: "Скорбный зов", "Лесной танец", "Древнее колдовство", "Песня битвы" и "Песня моряка".

Лабзина рассказала, что друиды являются магами из кельтских легенд, которые способны предвидеть будущее, управлять четырьмя стихиями и общаться с волшебными существами – эльфами и гномами. Поэтому "Друидик-сюита" воплотила в себе мотивы кельтских танцев и эльфийских песен, заклинания на санскрите, а также звуки моря и леса.

Ранее сообщалось, что зал "Зарядье – детям" подготовил для юных зрителей интерактивные, мультимедийные и музыкальные спектакли, симфонические, органные и джазовые концерты. Всего подготовлено более 100 мероприятий.

В новом сезоне у проекта появился свой талисман, которого назвали Синьор Домидор. Он станет проводником в мир музыки и искусства, дети смогут встретиться с ним на страницах программок и в самом концертном зале.

