Театр "На Басманной" представил спектакль "Билокси Блюз"

На малой сцене Театра "На Басманной» состоялась премьера спектакля "Билокси Блюз" по пьесе Нила Саймона. Постановка в жанре Stand Up музыкальной драмы рассказывает историю взросления молодых людей в американском военном лагере 1940-х годов.

В постановке искусно переплетаются комичные ситуации и философские размышления о жизни. Следующий показ спектакля состоится 11 декабря в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.