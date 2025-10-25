Форма поиска по сайту

25 октября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Этери Бериашвили

Новый герой программы "Откройте, Давид" – грузинская и российская певица, педагог, эксперт музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!" Этери Бериашвили. Она рассказала о музыке, популярных звездах шоу-бизнеса, многочисленных учениках и о любви.

Они с ведущим Давидом Винером прошлись по коридорам и аудиториям Московского государственного института культуры, увидели закулисье самого народного музыкального конкурса и погадали на кофейной гуще.

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

Программа: Откройте, Давид
культуравидеоДавид Виннер

