Выставку Русского музея на ВДНХ посетили более 50 тысяч человек за месяц

Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 50 тысяч человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ с момента ее открытия в начале сентября. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, за время работы экспозиции провели свыше 350 экскурсий. В павильоне представлены 115 произведений из коллекции Государственного Русского музея, привезенных из Санкт-Петербурга, включая работы мастеров Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, Ильи Репина и Валентина Серова.

Первый раздел выставки посвящен шедеврам иконописи мастеров московской школы, среди которых Андрей Рублев, Даниил Черный и Симон Ушаков. Здесь же можно увидеть картины Жерара Делабарта конца XVIII века, изображающие Москву до пожара: Кремль, Красную площадь, Царицыно и другие значимые места.

Во втором разделе находятся работы 1920–2010-х годов, отражающие развитие Москвы после революции, а третий посвящен событиям, рассказывающим о возвращении городу статуса столицы в 1918 году.

Завершающая часть выставки включает портреты выдающихся жителей Москвы XX века, среди которых такие знаменитые деятели культуры, как Константин Станиславский, Святослав Рихтер и Борис Яковлев.

Комплекс открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Выставка продлится до февраля 2026 года. Подробную информацию и условия посещения можно найти на официальном сайте ВДНХ.

Эта выставка положила начало серии масштабных культурных событий, которые будут проводиться в музеях Москвы. Например, в декабре в музее-заповеднике "Царицыно" состоится выставка "Ткань времени", созданная совместно с Национальным музеем ремесел и ткацких станков Дели. До 2030 года планируется реализация совместных проектов с коллегами из Китая, Бразилии, Мексики и других стран.

Между тем на Рождественском бульваре начала работу фотовыставка "Твой город – твое дело: вместе мы создаем Москву". Она посвящена специалистам, которые ежедневно улучшают город: строят метро, создают цифровые сервисы, благоустраивают дворы и поддерживают предпринимателей.

На стендах экспозиции москвичи и туристы могут прочитать истории 28 людей. Выставка дает возможность посмотреть на Москву глазами тех, кто каждый день работает для того, чтобы город становился современнее, комфортнее и безопаснее. В центре внимания – инженеры, IT-специалисты, машинисты, врачи, пожарные и строители.

