Фотовыставка о москвичах, меняющих столицу, открылась на Рождественском бульваре

Фото: управление кадровых сервисов правительства Москвы

Фотовыставка "Твой город – твое дело: вместе мы создаем Москву" начала работу на Рождественском бульваре, передает портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция посвящена специалистам различных отраслей, которые ежедневно трудятся на благо города. Они строят станции метро, создают цифровые сервисы, благоустраивают дворы и поддерживают предпринимателей.

Неравнодушные сотрудники – это не только основа успеха и развития Москвы, но и сердце и душа каждого проекта, сказала начальник управления развития молодежных проектов и бренда работодателя управления кадровых сервисов правительства столицы Мария Гусева.

По ее словам, за каждым улучшением в городе стоят те, кто работает с полной отдачей. Фотовыставка призвана показать, насколько важна роль каждого сотрудника столичного правительства.

На стендах экспозиции москвичи и туристы могут прочитать истории 28 людей. Выставка дает возможность посмотреть на Москву глазами тех, кто каждый день работает для того, чтобы город становился современнее, комфортнее и безопаснее. В центре внимания – инженеры, IT-специалисты, машинисты, врачи, пожарные и строители.

Один из героев выставки – сотрудник службы пассажирских сервисов столичного метро Николай Мацнев. Он рассказал, что помогает людям с ограниченными возможностями безопасно добираться до важных для них мест. Для него важно создавать доступную и комфортную среду, где каждый чувствует уверенность и поддержку.

На плакатах также размещены QR-коды, отсканировав которые можно перейти на карьерный портал правительства Москвы. Там все желающие могут узнать об актуальных вакансиях.

Фотовыставка будет работать до 31 октября, вход свободный.

Ранее москвичи высказали мнение, что в ближайшие 5 лет столица станет более технологичной и удобной. Согласно результатам проведенного опроса, 53% опрошенных считают, что к 2030 году культурные и развлекательные объекты города будут доступны в цифровом формате. Еще 41% жителей надеются, что в Москве станет больше зеленых зон.