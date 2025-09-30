Форма поиска по сайту

30 сентября, 15:58

Культура

Четыре картины Репина привезли для выставки на ВДНХ из Русского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре произведения художника Ильи Репина представлены на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея", которая проходит на ВДНХ в павильоне № 1 "Центральный", передает портал мэра и правительство столицы.

Картины демонстрируют разные грани творчества художника – историческую живопись, портрет и монументальную композицию.

Например, картина на исторический сюжет "В осажденной Москве" написана в 1912 году, к 100-летию Отечественной войны 1812 года и победы над Наполеоном. Репин отразил драматический момент, когда Москва выдержала натиск французской армии.

На выставке также представлен "Портрет Саввы Овденко", на котором Репин запечатлел доверенное лицо мецената и основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова. Интерес к фольклору, который свойственен той эпохе, демонстрируется в произведении "Портрет сказителя Василия Щеголенка" – это собиратель и исполнитель былин, его образ в живописи стал своеобразным памятником русской устной традиции.

Последней крупной работой художника стала "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения". Размер полотна составляет более 4 метров в высоту и почти 9 метров в ширину, что делает его одной из самых монументальных работ Репина.

Художник трудился над картиной по заказу императора Николая II почти 3 года. На произведении изображено более 80 участников юбилейного заседания, написанных с натуры. Это стало итогом многолетнего опыта Репина и воплотило его стремление быть летописцем эпохи.

Писатель Корней Чуковский, близкий друг художника, называл эту картину "поэтичнейшей и мелодичнейшей" из его работ.

Произведения Репина, представленные на выставке, показывают, какое место Москва и ее образы занимали в судьбе художника. Со столицей его связывали друзья и единомышленники, кроме того, ему нравилась атмосфера города. В одном из писем он признавался, что любит Москву "как родную мать", а также писал, что она "художественна, живописна, красива".

В 1877 году Репин переехал в Москву и прожил в ней 5 лет. В столице воплотились в жизни многие его идеи, а свет увидели важнейшие полотна.

Выставка будет открыта для посещения до 1 февраля 2026 года. Многие из представленных картин никогда не экспонировались в Москве. Например, работа Эдуарда Браговского "Москва трудовая" или полотно Павла Никонова "Москва праздничная". Также на выставке можно увидеть картину Юрия Пименова "Здесь будет парк" или "Первые модницы квартала".

