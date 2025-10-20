Супруга Михаила Боярского рассказала, что он играет в двух спектаклях

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист России Михаил Боярский играет в двух спектаклях и не собирается завершать карьеру в театре в настоящий момент. Об этом рассказала его супруга Лариса Луппиан.

"Он сейчас работает – играет в двух спектаклях, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино", – приводит RT ее слова.

Ранее Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера. Он указал, что актерская жизнь похожа на спортивную – "не прыгнешь выше того, что прыгал раньше". Артист также обратил внимание, что профессия не стоит на месте.

В текущем сезоне Боярский занят в спектаклях "Театральный роман" и "Ромео и Джульетта" в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Также в последние несколько лет на экраны выходили фильмы с участием актера.

