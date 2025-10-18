Форма поиска по сайту

18 октября, 12:55

Культура

"Кафе Эпоха": Тамара Семина и Николай Бурляев

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с артистами Тамарой Семиной и Николаем Бурляевым советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы. Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время.

Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

