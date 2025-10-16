Концерты Hollywood Undead отменены в России

Фото: ТАСС/Imago/Rainer Keuenhof

Концерты американской группы Hollywood Undead на 2026 год отменены, сообщается в телеграм-канале агентства "Мельница".

"С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию", – говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что группа очень расстроена, что не сможет выступить перед фанатами, несмотря на большое желание. Организовать выступления мешают обстоятельства, подчеркнули в агентстве.

Группу основали в 2005 году в Лос-Анджелесе. Концерт в Москве должен был состояться еще в июне 2022 года, но тогда он тоже был перенесен.

Предполагалось, что в 2026-м рок-группа даст два концерта в России. Hollywood Undead должны были выступить 28 мая на столичной "ВТБ Арене", а 30 мая – на петербургской "СКА Арене". Продажу билетов планировалось открыть 16 октября 2025 года.