Рок-группа Hollywood Undead даст два концерта в России в 2026 году

Фото: ТАСС/Imago/Rainer Keuenhof

Американская рок-группа Hollywood Undead планирует выступить с концертами в Москве и Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает RT со ссылкой на концертное агентство "Мельница".

Уточняется, что группа выступит 28 мая на столичной "ВТБ Арене", а 30 мая – на петербургской "СКА Арене". Продажа билетов начнется 16 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что американская метал-группа As I Lay Dying выступит с концертами в российских городах. Это произойдет впервые за шесть лет. Группа отправляется в большой европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security. Тур начнется именно с России.

В Москве концерт состоится 30 октября на площадке VK Stadium, в Екатеринбурге – 31 октября в концертном зале "Свобода". Кроме того, As I Lay Dying выступят в Санкт-Петербурге 1 ноября в клубе Sound.

