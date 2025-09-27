Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 19:11

Шоу-бизнес

Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Американский рэпер Xzibit, известный в РФ по шоу "Тачку на прокачку", заявил, что даст сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу", – цитирует его РИА Новости.

Он указал, что выступил альбом Kingmaker, который и представит публике в декабре. По данным СМИ, столичный концерт состоится на площадке VK Stadium.

Ранее депутат из Перми Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето и пригласил его посетить регион. Постников отметил, что с последнего визита музыкантов в Пермь прошло десять лет.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика