Рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Американский рэпер Xzibit, известный в РФ по шоу "Тачку на прокачку", заявил, что даст сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу", – цитирует его РИА Новости.

Он указал, что выступил альбом Kingmaker, который и представит публике в декабре. По данным СМИ, столичный концерт состоится на площадке VK Stadium.

Ранее депутат из Перми Олег Постников написал открытое обращение к лидеру американской рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето и пригласил его посетить регион. Постников отметил, что с последнего визита музыкантов в Пермь прошло десять лет.

