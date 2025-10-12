Американская метал-группа As I Lay Dying даст концерты в России

Фото: ТАСС/IMAGO/Michael Waldmüller

Метал-группа из США As I Lay Dying выступит с концертами в российских городах впервые за шесть лет. Об этом сообщается на странице коллектива в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Группа отправляется в большой европейский тур в честь 20-летия альбома Shadows are Security. Тур начнется именно с России.

В Москве концерт состоится 30 октября на площадке VK Stadium, в Екатеринбурге – 31 октября в концертном зале "Свобода", билеты в обоих городах еще доступны в продаже. Кроме того, As I Lay Dying также выступят в Санкт-Петербурге 1 ноября в клубе "Sound", однако в этом городе все билеты уже были распроданы.

В составе участников группы – вокалист Тим Ламбезис, вокалист и басист Крис Кленси, гитарист Билл Хадсон, гитарист Дон Ведда и барабанщик Тим Йонг.

Ранее американский рэпер Xzibit, известный в РФ по шоу "Тачку на прокачку", заявил, что даст сольные концерты 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Он представит публике новый альбом Kingmaker.

Недавно СМИ также сообщали о якобы планируемом концерте рэпера Канье Уэста в Москве, однако концертный промоутер Эдуард Ратников опроверг эту информацию, добавив, что на подобный концерт потребуется очень много денег.