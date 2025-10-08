08 октября, 17:56Шоу-бизнес
Концертный промоутер опроверг информацию о выступлении Канье Уэста в Москве
Фото: ТАСС/AP/Michael R. Sisak
Информация о концерте американского рэпера Канье Уэста в Москве не соответствует действительности, сообщил в беседе с Москвой 24 концертный промоутер Эдуард Ратников.
"Это вброс. Канье – очень эксцентричный, ненадежный товарищ. На этот концерт потребуется очень много денег. Работать с ним – "выстрел себе в ногу", если он по какой-то причине не прилетит", – объяснил Ратников.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что Уэст выступит в "Лужниках" 8 декабря и получит за шоу 1,2 миллиона долларов.
По информации журналистов, рэпер якобы уже получил половину гонорара. Еще четверть ему должны были перечислить после прилета в Москву. В публикации отмечалось, что договор почти на 100 миллионов рублей был заключен в середине сентября.
Ранее в соцсети Х Уэст написал, что решил стать белым, попросив причислять его исключительно к евреям и белым людям.
В другой публикации рэпер признался, что любит и всегда любил Россию. К посту он приложил видеозапись, на которой изображен якобы личный телохранитель Владимира Путина.
