Концертный промоутер опроверг информацию о выступлении Канье Уэста в Москве

Фото: ТАСС/AP/Michael R. Sisak

Информация о концерте американского рэпера Канье Уэста в Москве не соответствует действительности, сообщил в беседе с Москвой 24 концертный промоутер Эдуард Ратников.

"Это вброс. Канье – очень эксцентричный, ненадежный товарищ. На этот концерт потребуется очень много денег. Работать с ним – "выстрел себе в ногу", если он по какой-то причине не прилетит", – объяснил Ратников.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что Уэст выступит в "Лужниках" 8 декабря и получит за шоу 1,2 миллиона долларов.

По информации журналистов, рэпер якобы уже получил половину гонорара. Еще четверть ему должны были перечислить после прилета в Москву. В публикации отмечалось, что договор почти на 100 миллионов рублей был заключен в середине сентября.

Ранее в соцсети Х Уэст написал, что решил стать белым, попросив причислять его исключительно к евреям и белым людям.

В другой публикации рэпер признался, что любит и всегда любил Россию. К посту он приложил видеозапись, на которой изображен якобы личный телохранитель Владимира Путина.