Более 7 миллионов посетителей побывали в музеях Москвы за лето

Фото: департамент культуры города Москвы

Летом 2025 года столичные музеи посетили более 7 миллионов человек. Учреждения подготовили более 270 новых выставок, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, самыми популярными стали музей-заповедник "Царицыно", Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", "Мультимедиа-арт-музей", Государственный музей А. С. Пушкина.

"В сравнении с прошлогодним теплым сезоном посещаемость выросла на 11%", – отметила Сергунина.

В частности, выставку "1775. Триумф Екатерины II", в "Царицыно", приуроченную к 250-летию усадьбы, посетили более 143 тысяч человек. Гости смогли увидеть предметы быта XVIII века, портреты полководцев, старинное оружие и воинское обмундирование, отмечает заммэра.

Не менее востребованными оказались экспозиции в Государственном Дарвиновском музее, Государственном музее А. С. Пушкина и "Мультимедиа-арт-музее", который представил выставки в рамках Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии – 2025".

Осенний сезон также обещает быть насыщенным. Уже 23 октября в Государственном музее обороны Москвы откроется экспозиция "Победный 45-й" на основе работ художников-фронтовиков, а 17 октября там же начнет работу выставка "Она любила "Красную Москву", посвященная советским женщинам, парфюмерии и моде.

До 26 октября в усадьбе Люблино можно увидеть экспонаты, связанные с историей балета, а до февраля 2026 года в "Царицыно" проходит выставка жостовской декоративной росписи. Кроме того, до 4 ноября открыт для посетителей недавно отреставрированный Египетский павильон усадьбы Останкино.

Для всех желающих продолжают работать постоянные экспозиции Музея Москвы, Музея космонавтики и музея-заповедника "Коломенское". Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ посетили более 50 тысяч человек за месяц. По словам Сергуниной, за время работы экспозиции провели свыше 350 экскурсий.