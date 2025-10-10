В Биокластере на ВДНХ можно посмотреть "Дом мальчика-оборотня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Увидеть экспозицию керамики "Дом для мальчика-оборотня" можно на выставке "Затерянный сад" на ВДНХ в павильоне "Цветоводство", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Выставка создана Биокластером совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Проект продолжает концепцию павильона, посвященного ботанике, энтомологии и феномену "Третьей природы", возникающей на стыке естественного и искусственного.

Гостям предлагается погрузиться в иммерсивную среду, где сад становится метафорой человеческого сознания. Сама выставка представляет собой последовательные секции, расположенные по соседству с живыми растениями, что создает эффект случайно разбросанных среди зелени артефактов.

Например, керамическая серия с оборотнем представляет собой 9 предметов, которые одновременно служат принадлежностями главного героя и его воплощениями. Лейтмотивом трансформации становится символический образ волчьей головы, обращенной назад.

Но центральным элементом выставки является видеопроекция, которая показывает постоянно растущий сад, а также секция "Цветочный гороскоп". Последняя символизирует связь человеческой индивидуальности с природой. Композиция включает 366 фантазийных цветов, каждый из которых соответствует определенному дню года.

Другая инсталляция, "Сад", вдохновлена одноименной серией картин Елены Филаретовой. Зритель оказывается в пространстве между реальностью и вымыслом, где сад становится убежищем от окружающей пустоты.

Другой артефакт – фарфоровый светильник "А что внутри?" в форме ракушки. Художник перенес на поверхность фарфора образы домов, запечатленные через технику цианотипии. Еще одна композиция – "Спрут". Она визуализирует многогранность человеческой природы через образ морского существа.

Выставка продолжит работу до 31 октября, посетить ее можно по входному билету музея.

