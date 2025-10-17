Москвичам рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Дню отца

День отца отмечается в России 19 октября. В Москве к этой дате подготовили серию мероприятий, от интерактивов до концертов и мастер-классов. Все подробности – в нашем материале.

Программа от "Москино"

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Серия тематических мероприятий ко Дню отца пройдет в кинопарке "Москино" 18 и 19 октября. Для их посещения необходимо приобрести входной билет на сайте "Мосбилет".

К примеру, гости смогут попробовать себя в роли актеров озвучивания, узнав о профессиональных технологиях записи и создания звуковых эффектов. На специальном оборудовании участники самостоятельно озвучат фильм, посвященный теме отцов и детей. Занятия проведут в павильоне рядом с площадкой "Ковбойский городок" с 11:30 до 18:00.

Поклонников театра может заинтересовать мастер-класс по сценической импровизации в комедийном жанре. Участники освоят принципы игры без готового сценария и разыграют сценки на тему "Папа может". Посетить мероприятие можно в 14:00, 15:00 и 16:00 в "Театре Гонзаги".

Также всех желающих приглашают на уроки по основам анимации. Здесь научат создавать раскадровки, а также предложат разработать сцену с персонажем Грю из мультфильма "Гадкий я". Мастер-класс проведут у натурного хромакея с 11:30 по 18:00.

На площадке "Питерский бар" все желающие смогут принять участие в диджитал-фотосессии. После съемки, в которой будут применять дополненную реальность, участники получат на память постеры с собственным участием.

В другой локации – "Уездный город" – пройдут съемки по мотивам комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Гостей мероприятия оденут в костюмы любимых персонажей и загримируют, после чего они сыграют в ключевых сценах из фильма. В конце все получат в подарок видеоролики со съемок.

Интерактивный квест "По следам кино" познакомит участников с процессом создания современных фильмов. Маршрут начнется на центральной площади и пройдет по нескольким тематическим площадкам кинопарка: "Центральная площадь", "Уездный городок", "Питерский бар", "Москва 1940-х". Победителей ждут призы, а квесты будут проходить с 11:30 до 18:00.

Концерты и музеи

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

День отца отметят и в Музее Победы на Поклонной горе. В честь праздника для пап, пришедших с детьми до 14 лет, вход в музей 19 октября будет бесплатным.

Гостей ждут мультимедийные экспозиции, например "Путь к Победе", а также тематические выставки, посвященные героизму советских воинов: "Подвиг на земле и в небе", "80 лет под знаком Победы", "Плечом к плечу". Помимо этого, семьи смогут проверить силу и ловкость в спортивном квесте "Мы победили!", блеснуть эрудицией в интеллектуальной викторине "КВИЗстория" и посмотреть фильм "Судьба человека".

Также в День отца Музей Победы проведет праздничный концерт в Зале полководцев. На сцену выйдут воспитанники Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. В программе – "Полет шмеля" и "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова, "Гобой Габриэля" Эннио Морриконе, "Славься" Михаила Глинки, "Моя Москва" Исаака Дунаевского и другие песни. Выступление проходит в рамках патриотического фестиваля "Журавли Победы", посетить его гости музея смогут бесплатно.

Кроме того, событие отметят в парке "Ходынское поле". Торжественное открытие праздника и исполнение гимна отцов состоится в 12:00. В программе – концерты, угощение пирогами с чаем и мастер-классы, на которых дети смогут сами сделать подарок своим папам. Вход на мероприятие свободный.

Также по всей России к празднику пройдут акции по высадке "отцовских аллей", рассказал на пресс-конференции в ТАСС депутат Госдумы и организатор праздника, заслуженный артист России Денис Майданов. В Москве, по его словам, центральной площадкой станет Москворецкий парк, где также состоится концерт. Кроме самого Майданова, на сцену выйдут такие артисты, как группы "Майвл" и Dabro.

