Мероприятия в честь Дня отца пройдут в выходные в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

В выходные, 18 и 19 октября, мероприятия в кинопарке "Москино" посвятят Дню отца, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, с 11:30 до 18:00 в указанные дни в павильоне рядом с площадкой "Ковбойский городок" будут проходить мастер-классы по озвучиванию фильмов. Посетителям расскажут, как создаются различные звуки, а также познакомят их с техникой, используемой для записи голосов актеров.

В "Театре Гонзаги" в выходные в 14:00, 15:00 и 16:00 состоятся мастер-классы по комедийной сценической импровизации. Гости разыграют сценки на тему "Папа может" и научатся действовать не по сценарию.

В павильоне около натурного хромакея с 11:30 до 18:00 для всех желающих будут проводить занятия "Начало анимации". Участники смогут создавать раскадровки сцен с главным героем мультфильма "Гадкий я" Грю.

Помимо этого, горожане могут поучаствовать с диджитал-фотосессиях с применением технологий дополненной реальности, которые пройдут на площадке "Питерский бар", и постановочных съемках фильма "Операция Ы" и другие приключения Шурика" на площадке "Уездной город".

В субботу и воскресенье с 11:30 до 18:00 гости могут принять участие в интерактивном квесте "По следам кино". Он начнется на центральной площади и охватит несколько площадок. В ходе выполнения заданий дети и взрослые узнают о создании современных фильмов. Победители квеста получат призы.

В кинотеатре "Москино Кинопарк" 18–19 октября все желающие могут посмотреть анимационную комедию "Финник-2" про своенравного домового. Кроме того, в программу включили спортивную драму "Первый на Олимпе".

Билеты на кинопоказы доступны на сайте кинотеатра. Посетить другие мероприятия "Москино" можно по входному билету в кинопарк.

