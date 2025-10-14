Более 1,5 тыс команд вышли в полуфиналы конкурса "Это у нас семейное"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В окружные полуфиналы всероссийского конкурса "Это у нас семейное" вышли 1 523 команды, сообщила пресс-служба конкурса после заседания наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

"В ходе заседания члены наблюдательного совета также утвердили график первых очных мероприятий, которые пройдут в 2025 году", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, второй сезон проекта превзошел все ожидания. Если в первом сезоне участвовали 587 тысяч человек, то в текущем – уже 726 тысяч.

"Президент, как всегда, оказался прав, но мы даже не ожидали, насколько", – подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что в конкурсе есть интересные команды. Например, в отряде Болдыревых, Долговых, Кочуковых, Мантулиных из деревни Крутые Выселки Тамбовской области 30 человек.

Рекорд по числу детей установила семья Ольховских из Забайкалья, где воспитываются 28 детей, 25 из которых приемные. Также в конкурсе принимает участие Зинаида Борисовна, которой исполнилось 100 лет.

"Такое активное участие говорит нам, что и призы конкурса серьезные – сертификат на улучшение жилищных условий, путешествие по России, но важнее всего, что люди проводят время с семьей, об этом говорят все участники", – подчеркнул Кириенко.

Гендиректор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин добавил, что дистанционный этап длился 4 месяца и включал 48 заданий. Особое внимание уделялось сохранению исторической памяти – одно из заданий было посвящено Великой Отечественной войне. По его словам, благодаря конкурсу многие семьи стали чаще проводить время вместе.

Финал состоится в День семьи, любви и верности, 8 июля 2026 года. Среди призов – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия – для финалистов.

Ранее сообщалось, что всего за 3,5 месяца на участие в конкурсе зарегистрировались члены 196 576 семей из 89 регионов страны. Кроме того, собираются выступить жители 82 стран мира.