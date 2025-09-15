Более 726 тыс человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Фото: 123RF/jackf

Заявки на второй сезон конкурса "Это у нас семейное" подали 726 191 человек, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу платформы "Россия – страна возможностей".

Уточняется, что всего за 3,5 месяца на участие зарегистрировались члены 196 576 семей из 89 регионов страны. Кроме того, на конкурсе собираются выступить жители 82 стран мира.

Победители получат 60 сертификатов на 5 миллионов рублей, которые можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Прошедших в финал наградят путешествиями по России на всю семью.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова указала, что в настоящий момент конкурсанты уже работают над заданиями, связанными с изучением родословной, рассказами о семейных традициях и поиском общих увлечений.

"Владимир Путин не зря назвал проект "Это у нас семейное" самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта "Семья", снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей", – отметила она.

В дальнейшем на протяжении двух недель участники будут выполнять творческие задания дистанционного этапа. Полуфиналистов определят по его итогам. Информация о допуске семейной команды к следующему этапу будет размещена в личном аккаунте на сайте проекта. Финал конкурса запланирован на лето 2026 года. Он должен состояться в День семьи, любви и верности.

Ранее президент рассказывал, что власти страны предусмотрели много мер, направленных на поддержку семей, однако с учетом демографической ситуации в стране их пока недостаточно. Путин обращал внимание, что россиянки в среднем рожают первого ребенка в 28–29 лет. При этом на второго и третьего ребенка у них часто не остается сил.

