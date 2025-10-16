Концерт к 100-летию советского скрипача Ситковецкого пройдет в КЦ "Зарядье"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт к 100-летию со дня рождения советского скрипача Юлиана Ситковецкого пройдет в Московском концертном зале "Зарядье" 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Планируется, что на сцену Большого зала выйдут венгерский скрипач Кристоф Барати и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. В память о Ситковецком они исполнят скрипичный концерт Яна Сибелиуса и концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

По словам Барати, исполнение каждого из них требует определенной подготовки и большой эмоциональной отдачи.

"На мой взгляд, услышать два, может, самых мрачных концерта в один вечер будет очень интересным опытом и для слушателей, и для меня самого", – отметил музыкант.

