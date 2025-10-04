Форма поиска по сайту

04 октября, 12:35

Культура

"Кафе Эпоха": Елена Проклова и Нина Маслова

"Кафе Эпоха": Елена Проклова и Нина Маслова

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы, народный артист Валентин Смирнитский, вспоминает с заслуженными артистками Еленой Прокловой и Ниной Масловой советское время, яркие события прошлого и легендарные фильмы. Гости делятся трогательными и забавными воспоминаниями своей юности, которая пришлась на годы СССР.

Соведущая программы, молодая актриса Янина Студилина, помогает проводить викторину и стремится узнать побольше о жизни в Советском Союзе. Проклова поделится секретами красоты и расскажет, как готовились к праздникам, а Маслова вспомнит, каким образом женщины в СССР оставались модными и яркими. Отвечая на вопросы викторины, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Программа: Кафе Эпоха
