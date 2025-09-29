Форма поиска по сайту

29 сентября, 08:05

Город

"Новости дня": футуристический дирижабль появился во дворе на Ясногорской улице

"Новости дня": футуристический дирижабль появился во дворе на Ясногорской улице

Во дворе на Ясногорской улице в Москве появился футуристический дирижабль. Огромный воздушный корабль установили в рамках проведенного благоустройства. Игровая площадка превратилась в арт-объект, который помогает развивать детскую фантазию.

Внутри дирижабля есть просторная безопасная зона, где дети могут играть и изучать конструкцию, а также лестницы и сетчатые перегородки для развития ловкости и координации. Попасть туда можно через стеклянный павильон, а быстро спуститься получится по винтовой горке-трубе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

