"Новости дня": футуристический дирижабль появился во дворе на Ясногорской улице

Во дворе на Ясногорской улице в Москве появился футуристический дирижабль. Огромный воздушный корабль установили в рамках проведенного благоустройства. Игровая площадка превратилась в арт-объект, который помогает развивать детскую фантазию.

Внутри дирижабля есть просторная безопасная зона, где дети могут играть и изучать конструкцию, а также лестницы и сетчатые перегородки для развития ловкости и координации. Попасть туда можно через стеклянный павильон, а быстро спуститься получится по винтовой горке-трубе.

Подробнее – в программе "Новости дня".