28 сентября, 11:15

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Москва активно поддерживает представителей креативных индустрий. В Москве за последние 5 лет количество компаний в сфере дизайна выросло на 91%. О городских проектах для дизайнеров рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

В конкурсе "Дизайн-цех" можно получить первые заказы и наладить сотрудничество с крупными компаниями. Участниками уже стали порядка 500 специалистов и 35 партнеров-заказчиков. В их числе будут Третьяковская галерея, музей-заповедник "Царицыно", Гжельский фарфоровый завод и ВДНХ.

