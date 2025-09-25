25 сентября, 19:15Культура
Скульптура "Большая глина № 4" переехала на Ленинский проспект
Скульптура "Большая глина № 4" снова сменила место. Ее установили возле станции столичного метро "Новаторская" на Ленинском проспекте.
Это не первое перемещение объекта – ранее он стоял на Болотной набережной, вызывая бурные дискуссии среди москвичей.
Одни признаются, что работа им категорически не нравится, другие воспринимают ее как любопытный арт-объект, третьи предпочитают классические формы в городском пространстве.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.