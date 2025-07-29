Скульптуру "Всем святым" предложили установить на месте "Большой глины" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арт-объект "Большая глина № 4", который начали демонтировать на Болотной набережной возле ГЭС-2 в Москве, предложили заменить скульптурой "Всем святым". Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его мнению, на освободившемся месте нужно установить памятник, который будет отражать духовные традиции России.

"Исторически это место имеет глубокое православное значение. Рядом находится храм, а сама улица, ныне носящая имя Серафимовича, прежде называлась Всехсвятской в честь церкви Всех Святых, к которой она вела через Каменный мост", – напомнил Иванов в беседе с Life.ru.

Как отметил депутат, новый памятник "Всем святым" или другая православная скульптура могли бы стать символом исторической памяти и органично вписаться в архитектурный ансамбль.

Также парламентарий подчеркнул важность этого места для москвичей. Он отметил, что Болотная набережная и прилегающие территории являются не просто общественным пространством, а важной частью исторического центра столицы. Он считает, что каждый элемент здесь должен быть наполнен смыслом и соответствовать духу города.

"Также обращаю внимание на важность сохранения исторической преемственности в городской среде. Установка православной скульптуры стала бы достойным продолжением традиций этого места и напоминанием о его исконном названии – Всехсвятская улица", – добавил Иванов.

Он выразил надежду, что городские власти учтут его предложение и примут решение, которое будет приемлемо как для верующих, так и для всех жителей столицы, ценящих историческое наследие Москвы.

Демонтаж "Большой глины" начался 28 июля. Скульптура была установлена 4 года назад. Она представляет собой размятые кусочки глины, увеличенные и отлитые в алюминий. Эта работа символизирует человеческую потребность творить и миссию Дома культуры.

Автором скульптуры стал художник Урс Фишер. В своей работе он изобразил знакомый с детства жест – "касание материала, из которого после будет создано нечто новое".