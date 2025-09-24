"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 2

Популярность актрисе Виктории Тарасовой принес сериал "Глухарь", который снимался в одном из павильонов ВДНХ. На несколько лет он стал домом для артистки. Поэтому с ним и окружающей территорией у Тарасовой связано много ярких воспоминаний.

Прогуливаясь по ВДНХ, актриса признается, что ее связывает с поросятами, покажет, где устраивала свидания для кандидатов в женихи, и расскажет другие истории из жизни своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".