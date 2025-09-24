Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 18:00

Культура

"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 2

"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 2

Жителям и гостям Москвы рассказали о культурных событиях города

В Москве прошло первое в этом сезоне заседание Директорской ложи театров

Фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартовал на ВДНХ

"Это Москва. Туризм": сказочные места столицы

Журнал "Кинорепортер" представил свой альманах

Спецпоказ спектакля "Маскарад" прошел на Новой сцене Театра на Таганке

Свыше сотни зданий театров обновлены в столице

"Интервью": Наталья Бардо – о воспитании ребенка

"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 1

Популярность актрисе Виктории Тарасовой принес сериал "Глухарь", который снимался в одном из павильонов ВДНХ. На несколько лет он стал домом для артистки. Поэтому с ним и окружающей территорией у Тарасовой связано много ярких воспоминаний.

Прогуливаясь по ВДНХ, актриса признается, что ее связывает с поросятами, покажет, где устраивала свидания для кандидатов в женихи, и расскажет другие истории из жизни своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика